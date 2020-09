… und das bedeutet an diesem Freitag an der Frankfurter Börse überhaupt nichts Gutes. Denn der Bär steht für fallende Kurse. Am Freitag nach der närrischen Zeit herrscht am Parkett erhebliche Katerstimmung. So tief wie heute senkt der Bär sein Haupt selten.



Ganze fünf Prozent fiel der Dax zum Handelsstart ins Minus, unter die psychologisch wichtige 12.000er Marke. Hart gelandet war er dann bei 11.724 Punkten. So ein Minus am deutschen Aktienmarkt hat man hier zuletzt in Zeiten der Griechenland-Krise gesehen.