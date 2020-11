In China wird eine Obergrenze von 35mg NOx pro km gelten, an die sich europäische Hersteller in Zukunft halten müssen. Das führt zur absurden Situation, dass der ACEA in seinem Euro-7-Positionspapier zwar "globale Harmonisierung" fordert, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU weltweit zu stärken, sich aber gleichzeitig gegen härtere Obergrenzen, wie sie in vielen Teilen der Welt bald gelten werden, verwehrt.