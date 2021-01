Auto-Industrie: Das Problem mit den Plug-Ins

Die Shutdowns der vergangenen zehn Monate haben den deutschen Automarkt im Vorjahr um fast 20 Prozent einbrechen lassen. VDA-Präsidentin Hildegard Müller geht zwar davon aus, dass sich die Branche in diesem Jahr etwas erholen werde – aber "dennoch dürfte das sehr starke Vor-Corona-Niveau vorerst nicht erreicht werden", so Müller. 2019 hatte es gut 3,6 Millionen Pkw-Neuzulassungen in Deutschland gegeben, 2020 waren es rund 2,9 Millionen.