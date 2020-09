Auch Großunternehmen wie der Reifenspezialist Continental kündigen massiven Stellenabbau an. 30.000 der weltweit 240.000 Arbeitsplätze will Conti einsparen. Im Reifenwerk in Aachen, wo Ende 2021 1.800 Mitarbeiter die Arbeitslosigkeit wegen der geplanten Werksschließung droht, gibt es in dieser Woche massive Protestaktionen.