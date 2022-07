Die ersten Batterien in großer Stückzahl werden von VW wohl erst in 2025 kommen. Bis dahin wird es immer wieder Jahre geben, in denen es eng wird, da es momentan zu wenig Lieferanten gibt. Höchste Eisenbahn also, dass sich deutsche Autohersteller davon freischwimmen und selbst in die Batterieproduktion einsteigen.