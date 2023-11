Elektromobilität: Autogipfel ohne Impulse

Auch Brunner fasst die deutschen Autokonzerne nicht mit Samthandschuhen an: "Man muss vielleicht auch mal sagen, man schüttet weniger Gewinne an die Aktionäre aus und setzt mehr auf die Entwicklung, um hier den Anschluss nicht zu verpassen. Man darf nicht vergessen, die deutschen Automobilhersteller haben in den letzten Jahren ja auch kräftig verdient. Auch während der Pandemie ." Und nach einer kurzen Pause ergänzt er: "Man sollte nicht immer nur nach dem Staat rufen, sondern sich auch an die eigene Nase fassen."