Von staatlichen Kaufprämien, auch für Autos mit modernen Verbrennungsmotoren, ist in dem Entwurf des Ergebnispapiers nicht die Rede. Dies fordert vor allem die CSU, um die in der Corona-Krise zurückgegangene Nachfrage anzukurbeln. Außerdem steht die Autobranche ohnehin in einem schwierigen Umbruch hin zu alternativen Antrieben. Dazu kommt der digitale Wandel.