Doch nun herrscht Krieg. Nach dem ersten Schock wird zwar mancherorts wieder in einzelnen Schichten gearbeitet, auch versuchen Zulieferer, die Teilefertigung an andere Standort zu verlagern - doch das alles kostet Zeit. Und so fehlen in den Hauptwerken der Autobauer fast überall Kabelbäume. Audi erklärte, in den kommenden Tagen und Wochen auf Sicht zu fahren.