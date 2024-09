Autoindustrie: Warum sie so wichtig für Deutschland ist

Die Produktionsstätten der Autohersteller in Deutschland verteilen sich über das ganze Land. VW hat unter anderem Werke in Wolfsburg, Zwickau und Emden. Mercedes baut Autos in Bremen, Rastatt und Sindelfingen. Hinzu kommen Werke von BMW , Ford, Opel, Audi und Porsche beispielsweise in Köln, Stuttgart und Leipzig. Seit 2022 fertigt zudem Tesla im brandenburgischen Grünheide E-Autos