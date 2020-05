Die Autohersteller verteidigen Abschalteinrichtungen – sie dienten dem "Motorschutz". Dem widerspricht die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Eleanor Sharpston, in ihrem Schlussantrag, den sie nun dem Gericht vorlegte. Demnach ist die Ausnahme "Motorschutz" eng auszulegen und gilt nur dann, wenn dem Motor ein plötzlicher, unmittelbarer Schaden droht. Das ist bei der in Dieselautos verwendeten Abschalteinrichtung allerdings nicht der Fall. Drohender Verschleiß hingegen rechtfertigen keine Abschalteinrichtung, so die Generalanwältin.