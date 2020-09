In anderen europäischen Ländern ist es ähnlich: In Spanien liegt der Rückgang im August bei zehn Prozent, in der Schweiz sind es 16, in Frankreich 20 und in Österreich sogar 30 Prozent. "Die Branche befindet sich nach wie vor im Krisenmodus - wenngleich die einzelnen Hersteller unterschiedlich stark betroffen sind", resümiert Fuß. Das sieht man auch beim VDA, dem Verband der deutschen Autohersteller so. Wegen sinkenden Aufträgen macht man sich mittlerweile Sorgen über die Auslastung in den Fabriken.