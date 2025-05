Wenn Autokrise Jobangst bedeutet

Die Autokrise kostet bereits Zehntausende Jobs in Deutschland. Der Wohlstand des Landes steht auf dem Spiel. Was bedeutet der Überlebenskampf der Autobauer für die Beschäftigten?

Absatzeinbruch, Streiks, drohende Werkschließungen: Ist das Autoland Deutschland am Ende? Am Tag der Arbeit fühlt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann dem deutschen Job-Motor den Puls. 01.05.2025 | 53:38 min

Stephanie Haferkorn beugt sich über das rechteckige Gefährt auf vier Rädern. Mit dem Akkuschrauber löst sie die letzte Verbindung der metallischen Abdeckung. Dahinter kommt ein Gewirr aus Kabeln, Leiterplatinen und Sensoren zum Vorschein. Im VW-Werk Zwickau ist die 31-jährige Industrieelektronikerin für die Wartung kleiner Roboterfahrzeuge zuständig.

Seit 16 Jahren arbeitet sie bei VW , fast ihr halbes Leben. Jetzt fragt sie sich: wie lange noch? Ein Job bei VW - das war mal so sicher wie eine Verbeamtung. Damit ist es jetzt vorbei.

VW kämpft um die Zukunft

Der größte Autobauer Europas steckt in einer tiefen Krise. Noch im Dezember möchte das Management ganze Werke in Deutschland schließen, auch das in Zwickau.

Dabei wurde das Werk noch vor wenigen Jahren als das modernste des Konzerns gefeiert. Hier werden ausschließlich Elektro-Autos produziert. Und damit stand Zwickau mal für die Zukunft von VW. Ein Vorzeigewerk in einer Region, die diese Jobs so dringend braucht.

VW-Chef Oliver Blume lehnt eine neue Kaufprämie für E-Autos ab. Sein Autokonzern sucht den Kontakt zur US-Regierung, um sein Unternehmen von Zöllen zu verschonen. 13.02.2025 | 7:39 min

35.000 Stellen will VW bis 2030 abbauen

Auch für VW-Mitarbeiterin Stephanie steht viel auf dem Spiel. Die junge Mutter hat mit ihrem Partner gerade ein Haus gebaut, die gesamte Familie wohnt in der Region. "Ich liebe meinen Job", sagt sie und ahnt, dass auch ihr Arbeitsplatz nicht mehr sicher ist.

Selbst als es Betriebsrat und Gewerkschaft kurz vor Weihnachten in einem Verhandlungsmarathon mit dem VW-Management gelingt, Werksschließungen zu verhindern, bleibt die Verunsicherung in der Belegschaft groß.

Den VW-Mitarbeitern droht ein bisher beispielloser Job-Abbau . Und auch die Absatzkrise des Autoriesen ist längst nicht vorbei, Werkschließungen sind möglicherweise nur aufgeschoben. "Wenn nichts passiert, stehen wir in sechs Jahren wieder am gleichen Punkt", befürchtet Stephanie.

Wolfsburg als Epizentrum der VW-Krise

Ganz besonders spürt man die Krisenstimmung der Autobauer in der Region um Wolfsburg. Etwa 20 Kilometer nordwestlich der Stadt - die es ohne VW gar nicht geben würde - betreibt Michael Sparacio mit seiner Frau Andrea den Tierschutzverein "Pfötchenglück". Hier kümmern sie sich um ausgesonderte Nutztiere. Darunter zwei katalanische Zwergesel, sieben Ziegen, zwei Schafböcke und zwölf Schafdamen.

Für Michael ist die Arbeit mit den Tieren fast therapeutisch. "Mein absoluter Ruhepol. Nur hier kann ich richtig abschalten - und das Gedankenkarussell mal stoppen, was in der aktuellen Situation gar nicht so einfach ist." Seit 35 Jahren arbeitet Michael im VW-Stammwerk in der Prüfstelle - und ist außerdem Vertrauensmann der IG Metall. Die Unsicherheit, man spürt sie in der ganzen Region:

Egal, mit wem ich rede, ob Friseur, Bäcker oder Kindergärtnerin - die Krise beschäftigt uns alle hier. „ Michael Sparacio, VW-Mitarbeiter in Wolfsburg

Drei VW-Generationen in einer Familie

Die ganze Region lebt sehr gut von den Arbeitsplätzen in der Autoindustrie. Und das schon seit Generationen. Das Wohlstands-Versprechen: Es hat Arbeiter aus ganz Europa hierher gelockt. Auch Michaels Familie. Sein Vater Giovanni kam 1962 als Gastarbeiter aus Sizilien nach Wolfsburg. 40 Jahre arbeitete der heute 82-jährige Giovanni Sparacio im VW-Stammwerk, montiert die Räder am Käfer und später am Golf I.

Die Krise im alten Wirtschaftswunderland war ein zentrales Thema im Bundestagswahlkampf. ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann geht auf die Suche nach Zukunftsideen für Deutschland. 17.02.2025 | 43:22 min

Michaels Frau Andrea ist ebenfalls bei VW angestellt. "Für mich war dieser Arbeitsvertrag wie ein Sechser im Lotto", sagt sie stolz. Und auch Sohn Robin tritt wie selbstverständlich in die Fußstapfen seiner Eltern. Er macht seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker bei VW und bleibt anschließend mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag im Stammwerk in Wolfsburg. Drei Generationen - ein Arbeitgeber.

Für die aktuelle Krise machen die Sparacios vor allem das Management verantwortlich. Die Preispolitik sei völlig falsch. "Volkswagen sollte Autos bauen, die sich jeder leisten kann, ein Volkswagen eben", kritisiert Michael. Und Sohn Robin glaubt, dass der Ausstieg aus dem Verbrenner ein großer Fehler ist. Was alle eint, ist der Glaube an eine Zukunft.

Das ist nicht die erste Krise bei VW, und auch diese Krise werden sie meistern. „ Giovanni Sparacio, ehemaliger VW-Mitarbeiter in Wolfsburg

Auch Stephanie in Zwickau ist vorsichtig optimistisch: "Immerhin haben wir jetzt sechs Jahre Beschäftigungssicherheit. Das gibt uns Zeit. Zeit, um uns auf neue Automodelle zu bewerben und hoffen, dass wir bald wieder ausgelastet sind."