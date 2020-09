Am Dienstagabend soll der nächste Autogipfel per Videokonferenz einberufen werden. Kanzlerin Merkel will mit Vertretern der Autoindustrie und den Regierungschefs der Bundesländer über das Absatz-Tief in der Corona-Krise beraten. Ein weiteres zentrales Thema: die Zukunft der Automobilbranche.