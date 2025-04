Weniger Verbrenner, mehr große Autos in Deutschland

Um Abgas zu messen, sind in Deutschland die Euro-Normen mit Abstand am weitesten verbreitet. Je höher die Zahl, desto später die Einführung und desto strenger die Grenzwerte für verschiedene Schadstoffe wie Stickoxide oder Feinstaub. Die aktuellste ist Euro 6 - konkret in der Version Euro 6e. In den kommenden Jahren soll Euro 7 folgen.