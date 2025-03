Weniger Bäckereien - doch Brotindustrie wächst

Bei Beumer & Lutum wird noch ordentlich Hand angelegt, wenn Brot und Brötchen entstehen. Teig anrühren, kneten und in den Backofen schieben. Die Berliner Bio-Bäckerei ist im Laufe der Zeit kräftig gewachsen. An normalen Tagen wird in der großen Backstube in Neukölln im Drei-Schicht-System gewerkelt. 164 Mitarbeiter umfasst der Betrieb.