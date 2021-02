Annalena Baerbock: Der außenpolitische Schaden wächst mit jedem weiteren Tag, den die Bundesregierung an diesem Prestige-Projekt des Kreml festhält. Deutschland braucht dringend eine klare außenpolitische Haltung gegenüber dem russischen Regime. Was ist das für eine Außenpolitik, die auf der einen Seite schärfere Sanktionen fordert und diese auf der anderen Seite durch das Festhalten an der Pipeline untergräbt. Hinzu kommt: Nordstream 2 widerspricht den europäischen Klimazielen und läuft den energiepolitischen und geostrategischen Interessen der EU zuwider.