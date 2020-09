Auch in Zukunft will die Deutsche Bahn mehr in die Infrastruktur, Personal und die Sauberkeit in Zügen und an Bahnhöfen investieren. Elf Millionen Euro an Zuschüssen gibt es dafür vom Bund. Die Hälfte davon soll über eine Eigenkapitalerhöhung den Bahn-Infrastruktur-Unternehmen zufließen, die andere Hälfte soll über Zuschüsse ausgezahlt werden.