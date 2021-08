Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat an diesem Samstag mit Streiks bei der Deutschen Bahn zunächst im Güterverkehr begonnen. Der Arbeitskampf laufe allmählich an, es gebe nach und nach die entsprechenden Rückmeldungen der Streikleitungen vor Ort, sagte ein GDL-Sprecher am Nachmittag.