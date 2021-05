Das ist bei der Deutschen Bank anders: Außer in "geschäftskritischen Fällen" seien innerdeutsche Flüge nicht gestattet, sagt eine Sprecherin des Geldhauses. Schon vor Corona-Zeiten habe man das so beschlossen. Denn die Bank wolle ihre Umweltbilanz verbessern. In der aktuellen Pandemie ist Reisen ohnehin nur "in absoluten Ausnahmefällen" erlaubt.