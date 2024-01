Bahnstreik endet vorzeitig - Züge fahren Montagmorgen wieder

Damit dürften sich Fahrgäste am Montag wieder auf einen weitgehend normalen Betrieb einstellen können. Im Güterverkehr endet der Streik am Sonntagabend um 18 Uhr. Über das vorzeitige Streik-Ende berichten am Samstag auch mehrere Medien.

Lokführer tragen Verantwortung für Fahrgäste, ihre Arbeit ist oft anstrengend. Die GDL kämpft deshalb für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn. Ein Überblick. 24.01.2024 | 1:10 min

Streikpause bis März

Ziel ist es den Angaben zufolge, bis Anfang März einen Tarifabschluss zu erzielen. Bereits am Samstagmorgen war bekanntgeworden, dass beide Seiten wieder in Gesprächen sind.

Der Streik war der vierte Ausstand seit Beginn des Tarifkonflikts. Er begann am Dienstagabend im Güterverkehr und am Mittwochmorgen im Personenverkehr. Im Fernverkehr bot die Bahn in den vergangenen Tagen mit einem Notfahrplan rund 20 Prozent des sonst üblichen Angebots an. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen des Streiks wie schon bei den vorherigen GDL-Arbeitskämpfen je nach Region unterschiedlich.