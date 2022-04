Gazprom-Deals : So befeuerte die BASF unsere Gas-Abhängigkeit

Dafür hat an vorderster Front die BASF selbst gesorgt. Der Chemiekonzern baute bereits in den 1990er-Jahren eigene Pipelines von Gazproms Gasfeldern in Sibirien bis zum Stammwerk in Ludwigshafen. Gazprom brauchte für die Gasförderung das Know-How der BASF-Gasfördertochter Wintershall und wollte mehr russisches Gas in Deutschland verkaufen. Die BASF half dem russischen Gasriesen und erhielt im Gegenzug billiges Gas für seine Chemiewerke.