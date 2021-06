Stellenweise haben sich die Baustoff-Preise mehr als verdoppelt, beispielsweise beim Holz. Kostete ein Kubikmeter Bauholz früher rund 150 Euro, so sind die Preise bei mittlerweile etwa 400 Euro angelangt. Unternehmen berichten zudem, dass sich fast täglich die Preise ändern, was die Planung zusätzlich erschwert. "Das tut allen Baubetrieben im Augenblick weh", so Hübner. Sein Verband schätzt, dass die Unternehmen für Material aktuell 40 Prozent mehr berappen müssen als gewohnt.