C2C - diese Abkürzung steht für Cradle to Cradle. Übersetzt heißt das: von der Wiege zur Wiege. In der Baubranche stehen C2C-Projekte für Ressourcen- und Klimaschutz. Die Vision dieses nachhaltigen Baustils: Es entsteht eine abfallfreie Wirtschaft. Denn alle verbauten Produkte sind so beschaffen, dass sie nach ihrer Nutzung entweder biologisch abbaubar oder sortenrein recyclebar sind.