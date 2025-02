Wohnungskrise: Baugenehmigungen 2024 weiter im Sinkflug

Auch der noch amtierende Bundeskanzler hat den Ernst der Lage erkannt. So unterstrich Olaf Scholz in der ARD-Wahlarena am Montag, dass die Bautätigkeit hierzulande "richtig in Schwierigkeiten geraten ist". Damit hat er unzweifelhaft recht. Abzulesen an aktuellen Zahlen zu den Baugenehmigungen in Deutschland. Denn die sind 2024 das dritte Jahr in Folge zurückgegangen, und zwar deutlich.