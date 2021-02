Es geht um die Gewerbesteuer, die von den Kommunen erhoben wird, in unterschiedlicher Höhe. Im Schnitt liegt der Gewerbesteuersatz in Deutschland bei 14,11 Prozent des Gewinns. In Monheim am Rhein aber verlangt man nur 8,75 Prozent, in Schönefeld nahe Berlin 8,4 Prozent. Bayer hat fünf Niederlassungen in Monheim und hatte bis vor kurzem zehn in Schönefeld.