Die Resonanz aus der bayerischen Wirtschaft fällt unterschiedlich aus. So bereitet sich BMW nach eigenen Angaben "aktiv auf einen Gasmangel vor" und hat dazu an "allen Produktionsstandorten Einsparpotentiale ausgemacht." Deutschlands größter Halbleiter-Hersteller, infineon, erklärt, man könne zwar auf Gas nicht verzichten, habe aber "nur einen moderaten Gesamtbedarf. Und Bayerns Chemieriese Wacker (MDax) teilt auf Anfrage mit: "Einschränkungen in der Gasversorgung gibt es nicht und sie sind auch derzeit nicht in Sicht." Also alles in Butter? Mitnichten.