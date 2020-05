So auch Tonia Merz. Sie ist seit 19 Jahren selbstständige Modedesignerin und beschäftigt fünf Angestellte. Ihr sei es in all den Jahren gelungen, den Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu sichern und sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sagt sie. "Aber Rücklagen kann man mit einem Handwerk keine bilden", so Tonia Merz in einem Interview mit 3sat-makro.