Zudem hatte sich die Tourismuswirtschaft in einem Brandbrief an Kanzlerin Merkel gewandt. "Mit großer Sorge betrachten wir die existenzbedrohenden Auswirkungen auf die Tourismuswirtschaft" hieß es in einem Schreiben, das 29 Verbänden und Unternehmen. Es sei zwingend nötig, eine Lösung mit Gutschriften oder einem Notfall-Fonds zu finden, statt den Kunden bar auszuzahlen, forderte der Dachverband der Tourismuswirtschaft BTW.