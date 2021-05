Mit den Sparten Laborausrüstung und Halbleiter- und Displayelektronik sind die Darmstädter nämlich ein ziemlicher Gemischtwarenladen, der gleichzeitig an vielen Fronten unterwegs ist. Merck hatte in den vergangenen Jahren in allen Bereichen großen Erfolg und wurde an der Börse dafür gefeiert. Die Medizinerin Garijo, die ihr Berufsleben im Pharmabereich verbracht hat, betritt damit Neuland.