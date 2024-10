Benzinpreis: Tiefster Stand seit drei Jahren

Wichtigster Treiber war die Entwicklung beim Ölpreis. Die Eskalation in der Nahost-Krise haben den Abwärtstrend nun aber vorerst gestoppt. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die US-Sorte WTI verteuerten sich am Mittwoch um jeweils rund drei Prozent und waren so teuer wie seit Anfang September nicht mehr. Joe Mazzola, Analyst beim Finanzdienstleister Charles Schwab, erklärte: Die Märkte "werfen ein wachsames Auge auf die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten".