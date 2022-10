An den Tankstellen hierzulande wiederum gibt es immer regionale Unterschiede. So waren die Preise in Bayern in den vergangenen Monaten vergleichsweise hoch. Das lag auch am Niedrigwasser im Rhein, der die Transportkosten von Benzin und Diesel von den Raffinerien zu den Tankstellen im Süden verteuert hat. Mittlerweile hat sich das mit steigenden Rheinpegeln wieder normalisiert.