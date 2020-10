Dabei will die Berlinerin nur Spielzeug verkaufen. Am BER. Am weltberühmten ‎ältesten neuen Flughafen der Welt. Für viele eine Lachnummer. Für Béatrice Posch ein Trauerspiel. ‎Am 31. Oktober soll der Hauptstadt-Airport nun endlich eröffnen. Es ist der siebte Versuch, den ‎‎"Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt" an den Start zu bringen.