Berlin erschwert die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Der Senat beschloss am Dienstag dazu eine Rechtsverordnung. Darin wird die ganze Stadt als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen - Umwandlungen in bestehenden Gebäuden ab fünf Wohnungen bedürfen dann einer behördlichen Genehmigung.