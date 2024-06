Ausbildung: Viele Schüler vermissen Beratung

Viele Schülerinnen und Schüler wünschen sich eine bessere Beratung über Ausbildungsberufe - vor allem an Gymnasien. In einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung gaben 43 Prozent der jungen Menschen mit höherer Schulbildung an, sich nicht gut von der Schule darüber informiert zu fühlen. Bei den Befragten mit mittlerer Schulbildung liegt der Anteil bei 32 Prozent, bei Hauptschülern und Hauptschülerinnen nur bei 19 Prozent.