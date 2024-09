Umweltbundesamt sieht "Betrugsgeflecht" bei Klimaprojekten

Das Umweltbundesamt (UBA) stand wegen Betrugsvorwürfen um Klimaschutzprojekte in China immer mehr unter Druck. In den vergangenen Jahren hatte die Behörde Genehmigungen für 66 Projekte in China ausgestellt, die nach Recherchen von ZDF frontal im Zentrum des bislang größten Klimaschutz-Skandals in Deutschland stehen.