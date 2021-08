Wir sollten aber dringend darüber nachdenken, ob wir wirklich so viel Wohnraum benötigen - wobei sicher nicht die vierköpfige Familie in der kleinen Dreizimmerwohnung das Problem ist - und wie wir Häuser so planen, dass sie bei sich ändernden Lebenssituationen - Kinder aus dem Haus, etc. - auch einfach an die neuen Verhältnisse angepasst werden können, um die zur Verfügung stehenden Flächen auch sinnvoll zu nutzen.