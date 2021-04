Mehr Bürokratie und Post erwartet Dimitrios Linardatos vom Lehrstuhl für Bürgerliches Recht an der Uni Mannheim, sollte der BGH die stillschweigende Zustimmung für nichtig erklären. "Einen praktischen Nutzen für Bankkunden sehe ich nicht", sagt er. Sei der mit einer Änderung nicht einverstanden, könne er auch heute schon kündigen. "Es wird quasi nur Aufwand produziert." Und er spricht aus, was wohl viele denken: "Die AGB liest ja so schon keiner."