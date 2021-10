Das Widerrufsrecht sei für die Kunden wichtig, denn Verbraucherschützer erfahren immer wieder in den Beratungen, dass die Kunden bei der Bestellung eines Treppenliftes "über den Tisch gezogen oder überrumpelt wurden", so Haskamp. Gerade, wenn sich die Kunden in einer Notlage befänden, plötzlich erkrankten, würden Verbraucher ausgenutzt.