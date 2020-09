Wer eine Leistung in Anspruch nimmt oder etwas Neues kaufen will, informiert sich gerne mal zuvor im Netz, wie es um die Zufriedenheit bisheriger Nutzer steht. Eine vom Digitalverband Bitkom in Auftrag gegebene Studie belegt: Online-Bewertungen werden bei Kaufentscheidungen noch vor Preisvergleichsseiten oder einer persönlichen Empfehlung von Familie oder Freunden als Hilfe herangezogen. Aber auch die Geschäftswelt profitiert von der Möglichkeit, sich durch Bewertungen ihrer Kunden positiv von der Konkurrenz abzusetzen.