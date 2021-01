Von der notwendigen Stärkung internationaler Organisationen war viel die Rede, von gemeinsamen Strategien, multilateralen Handelsbeziehungen und vom Schaden egoistischer nationaler Alleingänge. Bekannte Absichtsbekundungen.



Wie mühsam der Weg vom Bekenntnis zur konkreten Umsetzung ist, zeigen die hitzigen Diskussionen um die Verteilung des vorhandenen Impfstoffes und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Gemeinsamkeit? Fehlanzeige. Es mangelt also nicht an neuen Zielsetzungen, so die Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihren Ausführungen, sondern an mehr "Entschlossenheit unseres Handelns". Und sie zitierte Erich Kästner: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es". Kurz und bündig auf den Punkt gebracht.