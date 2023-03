Gar keinen Bildungsurlaub gibt es in Bayern und Sachsen. Für alle anderen gilt: Im Schnitt gibt es (bei einer Vollzeit-Tätigkeit) fünf Tage Zusatz-"Urlaub" pro Jahr. In den meisten Bundesländern können die Ansprüche aus zwei Jahren zusammengelegt werden - also zehn Tage am Stück. Aber in manchen Bundesländern braucht es dafür einen extra Antrag.