Betrugsverdacht bei Biosprit: Klimaschädliches Palmöl im Tank

Palmöl oder Abfallstoffe im Tank? Eine Tankstelle in Hamburg, die den Alternativ-Diesel HVO100 verkauft. (Symbolbild)

Deutschland importiert große Mengen alternative Kraftstoffe, etwa Biodiesel und HVO . Biodiesel wird dem konventionellen Diesel beigemischt und HVO wird als klimafreundlicher Diesel in Reinform an deutschen Tankstellen verkauft. Beides soll die CO2-Bilanz von Verbrenner-Autos verbessern.

Neue Import-Zahlen legen jetzt den Verdacht nahe, dass dabei große Mengen falsch deklariertes Palmöl verwendet wurden und der angenommene Klimaeffekt darum nicht stattgefunden haben kann. Denn Palmöl ist für Biokraftstoff in Deutschland nicht zulässig, weil der Anbau als klimaschädlich gilt.

Verdacht auf Täuschung

Große Mengen Palmöl seien als Palmöl-Abfall ausgegeben worden, so der Vorwurf von Transport & Environment. Im Gegensatz zu klassischem Palmöl sind Palmölreste aus dem Abwasser von Palmölmühlen, sogenanntes POME ("Palmoil Mill Effluent"), in deutschen Biokraftstoffen nämlich erlaubt. Diese Lücke könnte von Marktteilnehmern ausgenutzt werden, indem sie ihr Palmöl gewinnbringend als POME-Abfallstoff ausgeben.

Ölkonzerne wie Shell, OMV und Rosneft Deutschland nutzten offenbar Fake-Projekte in China, um ihre gesetzlichen Klimaschutzziele zu erreichen. Wer profitiert vom Klimaschutz-Fake?

Handelsdaten nähren Betrugsverdacht

Delaney sieht in den weltweiten Handelsdaten mit Palmöl-Abfallstoffen einen klaren Hinweis auf möglichen Betrug. Denn Europa habe viel mehr POME für Biokraftstoffe importiert als weltweit überhaupt vorhanden sei.

In Europas Biokraftstoffen wurde 2024 mehr als doppelt so viel POME verwendet, als weltweit überhaupt hergestellt werden kann.

POME wird wie andere Abfallstoffe von Mineralölkonzernen zu Biodiesel verarbeitet, insbesondere zu HVO, das seit 2024 auch an deutschen Tankstellen verkauft wird. HVO aus Abfallstoffen gilt in Teilen von Politik und Autoindustrie als Kraftstoff der Zukunft - und als Weg, klassische Verbrennermotoren auch zukünftig am Markt lassen zu können.