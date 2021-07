Die beste Prophylaxe ist der Schutz vor Stichen. Für Einwohner in Malariagebieten sind deshalb Moskitonetze das wirksamste Mittel. Reisenden empfiehlt die WHO in Hochrisikogebieten Medikamente zur Prophylaxe. Diese haben jedoch häufig Nebenwirkungen und sind für eine langfristige Einnahme nicht geeignet.



Bildquelle: Dai Kurokawa/EPA/dpa/Archiv