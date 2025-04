Deutsche Wirtschaft: Mini-Wachstum, aber Krisenjahr droht

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hellt sich laut dem Konsumklima-Index auf. Bei den Unternehmen herrscht allerdings weiter Unsicherheit. Valerie Haller berichtet.

Die privaten Ausgaben seien gewachsen, ebenso wie die Investitionen von Unternehmen, erklärten die Statistiker. Verbraucher hätten wegen gestiegener Löhne und sinkender Preise mehr Geld in der Tasche. Unternehmen mussten aufgrund gesunkener Leitzinsen weniger für Kredite ausgeben, was in der Regel die Investitionsbereitschaft ankurbelt.