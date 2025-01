Wirtschaft schrumpft: Deutschland im Griff der Rezession

Robin Balser spürt die Krise in Deutschland schon lange. Der Gründer hat schon viel durchgemacht mit seinem Flohmarkt-Startup "VinoKilo": die Pandemie überstanden, eine Insolvenz überlebt. Und nun befindet er sich mitten in der nicht enden wollenden Wirtschaftsflaute. Balser rechnet nicht damit, dass Bürokratie- und Steuererleichterungen oder mehr Fachkräfte in den nächsten ein bis zwei Jahren kommen.