Gespannt wartet die Krypto-Branche auf das deutsche Gesetz zum elektronischen Wertpapier, dessen Einführung 2021 erwartet wird. "Dieses Gesetz wird die Basis für die Handhabung digitaler Wertpapiere, also nicht unbedingt nur Bitcoin, bilden und so weiteres Vertrauen in diese Form von Vermögenswerten schaffen", sagt Krypto-Manager Karb.