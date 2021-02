Was hinter dem Bitcoin-Hype steckt

Elon Musk ist mit Tesla – dem mit Abstand wertvollstem Autokonzern der Welt – bei Weitem nicht der einzige Unternehmer, der mit Bitcoin flirtet. Mittlerweile prüfen auch Mastercard und die Großbank Morgan Stanley ein Engagement in der Kryptowährung. Der Investmentarm von Morgan Stanley erwägt ein Investment in Bitcoin, während der Zahlungsdienstleister Mastercard sich Internetwährungen in Zukunft definitiv öffnen will.