Die Deutschen lieben Schnäppchen. Von daher war es zu erwarten, dass der Black Friday sich auch in Deutschland durchsetzen würde. Den gibt es in größerem Umfang hierzulande erst seit 2013, nachdem der amerikanische Online-Riese Amazon seit 2006 an diesem Tag mit besonderen Rabatten geworben hatte, die in den USA an diesem freien Freitag nach dem Thanksgiving-Fest üblich sind.