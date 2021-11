Black Friday: Wer zahlt für unseren Konsum?

Die aggressive Werbung animiere Konsumenten zu Spontankäufen - und die seien selten sinnvoll, so die Verbraucherschützerin. Zudem könne man auch an einem anderen Tag sparen, vielleicht sogar besser. Denn laut einer Auswertung von Idealo liegt die Preisersparnis am Black Friday bei gerade einmal vier Prozent. Deshalb sei es ratsam, Preise langfristig zu beobachten.