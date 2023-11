Der Handelsverband rechnet laut Hertel erneut mit einem Plus beim Umsatz. "Wenn auch nicht so groß wie 2022." Dennoch: Mehr Umsatz heißt mehr gekaufte Waren, heißt mehr Transport. Dazu kommen etwaige Retouren. "Die Nachhaltigkeit ist ein besonderes Anliegen der Verbraucherzentrale. Jeder, der am Black Friday etwas kaufen will, sollte sich die Frage stellen: Was brauche ich wirklich?", sagt Scherer.